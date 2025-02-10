Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usut Pemalsuan Sertifikat Pagar Laut Sejak 2021, Polri Periksa 44 Saksi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |20:19 WIB
Usut Pemalsuan Sertifikat Pagar Laut Sejak 2021, Polri Periksa 44 Saksi
Dir Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro. Foto: Okezone/Raka Dwi.
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap 44 saksi dalam kasus dugaan pemalsuan surat sertifikat pagar laut di perairan Tangerang, Banten.

"Kemudian sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan kepada saksi sebanyak 44 orang," kata Dir Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (10/2/2025) malam.

Djuhandhani mengatakan bahwa peristiwa pemalsuan sertifikat tersebut telah terjadi sejak tahun 2021 hingga saat ini. "Dari pemeriksaan ini kita sudah mendapatkan peristiwa pemalsuan tersebut terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini di Desa Kohod Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang," jelasnya.

Djuhandani juga menyebut pihaknya juga tengah  mengumpulkan alat bukti dengan melakukan penggeledahan di beberapa tempat termasuk di rumah terlapor AR.

"Kemudian saat ini penyidik sedang melaksanakan upaya pengumpulan alat bukti lainnya yaitu dengan melakukan upaya-upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa tempat rumah saksi atau yang kita duga sebagai terlapor. Kami masih proses semoga apa yang kita cari kita dapatkan untuk dilaksanakan penyitaan," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
