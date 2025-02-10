Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketua Majelis Hakim Tegaskan Jajarannya Tidak Akan Hubungi Zarof Ricar dan Ibu Ronnald Tanur

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |21:02 WIB
Ketua Majelis Hakim Tegaskan Jajarannya Tidak Akan Hubungi Zarof Ricar dan Ibu Ronnald Tanur
Ketua Majelis Hakim Tegaskan Jajarannya Tidak Akan Hubungi Zarof Ricar dan Ibu Ronnald Tanur (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Majelis Hakim sidang perkara dugaan pemufakatan jahat kasasi Ronald Tannur, Rosihan Juhriah Rangkuti menegaskan jajarannya tidak menghubungi para terdakwa.

Hal itu disampaikan dalam sidang pembacaan dakawaan eks Pejabat MA, Zarof Ricar, Ibu Ronnald Tannur, Meirizka Widjaja; dan pengacara Ronnald Tannur, Lisa Rachmat. 

Untuk diketahui, sidang ketiganya digelar berurutan, mulai dari Zarof yang pertama, kedua Meirizka, dan diakhiri Lisa Rachmat. Ingatan untuk tidak mengubungi majelis hakim disampaikan setelah pembacaan dakwaan oleh JPU selesai di masing-masing Terdakwa. 
 

"Sebelum sidang ditutup, kami menyampaikan suatu pengumuman yang penting bahwa majelis hakim tidak akan menghubungi terdakwa ataupun keluarganya," kata Rosihan di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (10/2025). 

"Dan kami mohon juga pada terdakwa maupun keluarganya tidak menghubungi majelis hakim dalam pengurusan perkara ini," sambungnya. 

Ia menegaskan, para Terdakwa tidak akan bisa menghubungi jajaran Majelis Hakim dalam perkara tersebut. 

"Kalau ada yang menghubungi terdakwa atau keluarganya maka dipastikan itu tidak sampai ke majelis hakim," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183659//zarof_ricar-3Zyu_large.jpg
Kejagung Segera Eksekusi Hukuman 18 Tahun Penjara Zarof Ricar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183573//zarof_ricar-8Fns_large.jpg
Kasasi Ditolak MA, Zarof Ricar Tetap Dihukum 18 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/612/3181886//model-Mdxf_large.jpg
Kisah Tragis Model Cantik Asal Belarusia Dibunuh dan Organnya Dijual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/612/3181593//viral-bKiR_large.jpg
Viral! Suami Tega Bunuh Istrinya Usai Selingkuh dengan Ibu Mertua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179344//pria_asal_indonesia_didakwa_bunuh_istri-Ng8M_large.jpg
Pria Asal Indonesia Didakwa Bunuh Istri di Singapura, Terancam Hukuman Mati!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179325//pelaku_pembunuhan_kakak_ipar_pakai_palu_gada_di_pasar_minggu-xogr_large.jpg
Drama Pengejaran Pelaku Pembunuhan Kakak Ipar Pakai Palu Gada di Pasar Minggu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement