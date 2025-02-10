Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TNI Teken Kerjasama dengan Bulog Dukung Stabilitas Pangan Nasional

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |21:04 WIB
TNI Teken Kerjasama dengan Bulog Dukung Stabilitas Pangan Nasional
TNI teken kerjasama dengan Bulog dukung stabilitas pangan nasional (Foto: Dok TNI)
A
A
A

JAKARTA - Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) dengan Tentara Nasional Indonesia, bertempat di Ruang Pola, Gedung A Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (10/2/2025).

Penandatanganan perjanjian antara Perum Bulog dengan TNI berisikan tentang dukungan Tentara Nasional Indonesia dalam pengadaan gabah dan beras dalam negeri tahun 2025.

Adapun tujuan dari perjanjian antara lain mendukung tercapainya target pengadaan gabah dan beras dalam negeri tahun 2025, meningkatkan kesejahteraan petani, mendukung kepastian pasokan bahan baku dan/atau pangan, menjaga proses pengadaan gabah dan beras dalam negeri agar tetap kondusif dan optimalisasi dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Turut hadir dalam acara penandatanganan diantaranya, Wakil Menteri Pertanian, Kabareskrim Polri, Aster Panglima TNI, Aspotmar Kasal, Waaster Panglima TNI, Waasrenum Panglima TNI, Waaster Kasad serta tamu undangan lainnya.

(Arief Setyadi )

      
