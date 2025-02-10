Momen Prabowo Tanda Tangani Sepatu Siswa di Bogor saat Tinjau Makan Bergizi Gratis

JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 1 dan SDN 2 Kedung Jaya 2, Bogor, Jawa Barat, Senin (10/2/2025).

Pada kesempatan tersebut, Prabowo disambut antusias anak-anak sekolah, beberapa dari mereka mengerumuni meminta Prabowo untuk membubuhkan tanda tangan di sepatu futsal mereka. Prabowo pun melayani permintaan anak-anak ini.

"Bapak, minta tanda tangan ya Bapak," kata para siswa.

"Iya, boleh. Pelan-pelan satu-satu," tanggap Prabowo.

Para siswa, Asrul, Afat, Rizky mengaku sangat senang mendapatkan tanda tangan langsung dari Prabowo. Momen ini jadi terindah dan sangat membanggakan buat mereka bertiga.

"Dapat tanda tangan Pak Prabowo, mantap banget ini. Terima kasih Pak Prabowo," kata Asrul memamerkan tanda tangan Prabowo di sepatunya.