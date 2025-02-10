Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kelakar Prabowo di Kongres Muslimat NU: Panglima TNI, Anggotamu Kalah Sama TNU!

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |22:03 WIB
Kelakar Prabowo di Kongres Muslimat NU: Panglima TNI, Anggotamu Kalah Sama TNU!
Prabowo berkelakar anggota Panglima TNI kalah dengan TNU (Foto : Isitimewa)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto merumpamakan Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Khofifah Indar Parawansa seorang tentara, maka setara dengan bintang empat. Hal itu karena Ketum Muslimat NU memiliki puluhan juta anggota.

Bahkan, Prabowo berkelakar Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kalah jumlah anggotanya dibandingkan Tentara Nasional Nahdlatul Ulama (TNU).

Pesan tersebut disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada Pembukaan Kongres XVIII Muslimat NU Jatim International Expo (JIExpo), Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pada Senin, 10 Februari 2025.

"Saya tadi sangat senang sekarang sebenarnya ketua umum PP muslimat itu kalau di tentara itu ya bintang 4 lah kira-kira itu. Anggotanya sekian puluh juta. Panglima TNI, anggotamu kalah sama TNU!" kata Prabowo dalam sambutannya.

Sebelumnya, Prabowo mengaku grogi saat pidato dalam Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim International Expo (JIExpo), Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025).

Prabowo mengaku sudah sering memberikan taklimat hingga ceramah. Namun, dia mengaku grogi yang pada hari ini harus berpidato di depan para anggota Muslimat NU yang anggotanya kalangan ibu-ibu, emak-emak dari seluruh Indonesia.

“Saya sebetulnya dalam perjalanan hidup saya sudah sering memberi taklimat, memberi ceramah, tapi saya terus aja agak grogi hari ini, agak grogi. Ibu, emak-emak nya banyak sekali,” kata Prabowo yang disambut tawa seluruh peserta yang hadir.

 

