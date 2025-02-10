Mutasi TNI: Letjen Rudianto Digeser, Mayjen Novi Helmy Prasetya Jadi Danjen Akademi TNI

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto kembali melakukan rotasi dan mutasi sejumlah posisi strategis di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Rotasi dan mutasi jabatan tersebut tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/133/I/2025 tanggal 31 Januari 2025, mengenai pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di tubuh TNI.

"Rotasi dan mutasi ini telah ditetapkan oleh Panglima TNI, sebanyak 65 Perwira Tinggi (Pati) dari 30 Pati TNI AD, 24 Pati TNI AL, dan 11 Pati TNI AU," ujar Kapuspen TNI Mayjen Hariyanto dalam keterangannya, Senin (10/2/2025).

Sebanyak 30 Pati TNI AD dirotasi, di antaranya Letjen TNI Rudianto dari Danjen Akademi TNI menjadi Pati Mabes TNI AD (Dalam rangka pensiun). Rudianto digantikan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya yang sebelumnya dari Aster Panglima TNI.

Lalu, Mayjen TNI Mohamad Naudi Nurdika yang sebelumnya menjabat Pangdam II/Sriwijaya menjadi Aster Panglima TNI. Posisinya digantikan Mayjen TNI Ujang Darwis.

Sedangkan Panglima TNI merotasi 24 Pati TNI AL diantaranya Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo yang sebelumnya menjabat Pangkoarmada II menjadi Danseskoal.

Posisi Ariantyo digantikan Laksda TNI I Gung Putu Alidjaya yang sebelumnya menjabat Wadan Kodiklatal. Lalu Laksda TNI Fauzi dari Danseskoal menjadi Wadan Kodiklatal.

Panglima TNI juga merotasi 11 Pati TNI AU diantaranya Marsda TNI Bambang Gunarto dari Deputi Bid. Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan BNPP (Basarnas) menjadi Staf Khusus Kasau.