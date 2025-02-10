Bareskrim Geledah Rumah Kades Kohod Terkait Pagar Laut

TANGERANG - Tim Bareskrim Mabes Polri menggeledah rumah Kepala Desa Kohod Arsin bin Sanip di Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Senin (10/2/2025). Penggeledahan dilakukan terkait SHM dan SHGB di area pagar laut pesisir Tangerang Utara.

Pantauan di lokasi, setibanya di rumah Kepala Desa Kohod, Tim Bareskrim langsung membacakan surat perintah penggeledahan di rumah tersebut. Meski sang pemilik rumah tak ada di lokasi, penyidik langsung masuk dan menggeledah seisi rumah kepala desa yang hingga kini keberadaannya tidak diketahui.

Selain menggeledah rumah, polisi juga memeriksa istri dan kakak kandung kepala desa guna menggali informasi terkait keberadaan kepala desa.

Penggeledahan dilakukan di tiga titik, di antaranya rumah kepala desa, rumah sekretaris desa dan kantor Desa Kohod.

Terpisah, Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro menyatakan, sudah memeriksa Kepala Desa Kohod terkait kasus dugaan pemalsuan surat SHGB dan SHM di area pagar laut Tangerang.

"Sudah, sudah diperiksa sebagai saksi sesuai haknya kita akan tetap mengedepankan praduga tak bersalah, kita sudah memeriksa Kepala Desa," kata dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin.