HOME NEWS NASIONAL

Ketika Prabowo Duduk di Kursi Guru Sambil Pantau Siswa saat Sidak MBG

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |00:09 WIB
Ketika Prabowo Duduk di Kursi Guru Sambil Pantau Siswa saat Sidak MBG
Presiden Prabowo Subianto duduk di kursi guru sambil pantau siswa saat sidak makan bergizi gratis (Foto: Ist/Raka Dwi Novianto)
A
A
A

JAKARTA — Momen menarik terjadi saat Presiden RI Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak (sidak) pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di dua sekolah dasar di wilayah Kedung Jaya, Bogor pada Senin (10/2/2025).

Prabowo sempat ikut merasakan suasana belajar mengajar di salah satu kelas. Ia duduk di kursi guru seraya membuka buku pelajaran di sekolah tersebut. 

Tidak hanya duduk, ia juga nampak menghampiri para murid yang duduk di kursi masing-masing seraya memperhatikan dan terlibat dalam proses belajar mengajar.

Diketahui, Prabowo pada Senin, 10 Februari 2025, mengunjungi SDN Kedung Jaya 1 Bogor, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, untuk meninjau langsung pelaksanaan program MBG. Program yang digagas untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan anak-anak Indonesia ini menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.

Kedatangan Kepala Negara di sekolah tersebut disambut antusias oleh ratusan siswa yang melambaikan tangan dan menyapa dengan senyum hangat. Melihat itu, Presiden Prabowo pun membalas sapaan serta uluran tangan para siswa yang tampak antusias untuk bersalaman dengannya. 

Setelahnya, Presiden menuju selasar sekolah untuk melihat langsung makanan bergizi yang disiapkan dan memastikan setiap anak mendapatkan asupan terbaik untuk pertumbuhan mereka. Kepala Negara kemudian memasuki beberapa ruang kelas untuk menyaksikan proses distribusi makanan kepada para siswa. 

Tidak hanya meninjau program MBG, Presiden turut melihat langsung proses belajar mengajar yang sedang berlangsung. Ia juga berinteraksi dengan para siswa, mengajak mereka berbicara, bertanya jawab, bahkan memberikan motivasi tentang pentingnya belajar dengan sungguh-sungguh.

(Arief Setyadi )

      
