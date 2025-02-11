Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Eks Dirut Dana Pensiun Bukit Asam Divonis 9 Tahun Penjara

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |00:20 WIB
Eks Dirut Dana Pensiun Bukit Asam Divonis 9 Tahun Penjara
Eks Dirut Dana Pensiun Bukit Asam divonis 9 tahun penjara (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis sembilan tahun eks Direktur Utama Dana Pensiun Bukit Asam (DPBA), Zulheri dengan sembilan tahun penjara. Vonis tersebut terkait dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun di DPBA. 

Ketua Majelis Hakim, Agam Syarief Baharudin menyatakan, Zulheri terbukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. 

"Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 4 bulan," kata Hakim Agam di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (10/2/2025). 

Hakim juga mewajibkan Zulheri untuk membaya uang pengganti Rp24,1 miliar yang haru dibayarkan dalam kurun waktu satu bulan setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap. 

Dalam hal terdakwa tidak mampu membayar, maka akan diganti dengan hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan. Selain Zulheri, Majelis Hakim juga memvonis lima terdakwa lainnya, yakni Direktur Investasi dan Pengembangan DPBA Tahun 2014–2018, Muhammad Syafa'at; Komisaris PT Strategic Management Services (SMS), Danny Boestamy; pemilik PT Millenium Capital Manajement (MCM), Angie Christina; Konsultan Keuangan PT Ratu Prabu Energy Tbk, Romi Hafnur; dan Perantara saham atau broker Sutedy Alwan Anis.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176754/gedung_kpk-DQgl_large.jpg
KPK soal 57 Mantan Pegawai Ingin Kembali Bertugas: Tunggu Proses di KIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/337/3174230/menteri_haji_dan_umrah-W8kt_large.jpg
Menteri Haji dan Umrah Datang ke KPK, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172609/korupsi-0ivd_large.jpg
KPK Geledah Rumah Gubernur Kalbar Terkait Kasus Jalan di Mempawah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172383/kpk-pmFz_large.jpg
KPK Periksa Dirjen Kemenhut Terkait Gratifikasi Eks Bupati Kukar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/337/3168831/kpk-kC7E_large.jpg
KPK Tahan 3 Tersangka Kasus Dugaan Suap Katalis di Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/337/3168820/icw-zNid_large.jpg
ICW Geruduk KPK Bacakan 11 Tuntutan Antikorupsi: Adili Koruptor Militer di Pengadilan Sipil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement