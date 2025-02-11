Laksda I Gung Putu Alidjaya Ditunjuk Panglima TNI Jadi Pangkoarmada II

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto kembali melakukan rotasi dan mutasi sejumlah posisi strategis di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Salah satunya adalah posisi Pangkoarmada II.

Panglima TNI diketahui merotasi 24 Pati TNI AL di antaranya Laksda TNI Ariantyo Condrowibowo yang sebelumnya menjabat Pangkoarmada II menjadi Danseskoal.

Posisi Ariantyo digantikan Laksda TNI I Gung Putu Alidjaya yang sebelumnya menjabat Wadan Kodiklatal. Lalu Laksda TNI Fauzi dari Danseskoal menjadi Wadan Kodiklatal.

Rotasi dan mutasi jabatan tersebut tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/133/I/2025 tanggal 31 Januari 2025, mengenai pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di tubuh TNI.

"Rotasi dan mutasi ini telah ditetapkan oleh Panglima TNI, sebanyak 65 Perwira Tinggi (Pati) dari 30 Pati TNI AD, 24 Pati TNI AL, dan 11 Pati TNI AU," ujar Kapuspen TNI Mayjen Hariyanto dalam keterangannya, Senin (10/2/2025).

Kemudian, sebanyak 30 Pati TNI AD dirotasi, di antaranya Letjen TNI Rudianto dari Danjen Akademi TNI menjadi Pati Mabes TNI AD (Dalam rangka pensiun). Rudianto digantikan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya yang sebelumnya dari Aster Panglima TNI.