HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Dapat Hadiah Boneka dari Siswi SD di Bogor saat Sidak MBG

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |00:55 WIB
Prabowo Dapat Hadiah Boneka dari Siswi SD di Bogor saat Sidak MBG
Prabowo Subianto dapat hadiah boneka dari siswi SD di Bogor saat sidak MBG (Foto: Raka Dwi Novianto/Okezone)
JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak (sidak) pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah dasar di wilayah Kedung Jaya, Bogor, Senin (10/2/2025).

Di sela sidak dari sekolah ke sekolah lainnya, Prabowo disambut warga dan siswa-siswi dari sekolah menengah pertama yang berada di sekitar lokasi tinjauan. Mereka berebut salaman, tanda tangan hingga memberi barang kenang-kenangan kepada Prabowo.

Boneka berwarna oranye yang dibawa Khansa, seorang siswi dari SMPIT At Taufiq Bogor menjadi salah satu barang yang diterima Prabowo. 

Mengetahui pemberiannya sampai di tangan presiden, Khansa dan teman-temannya langsung berteriak histeris. Mereka juga mengaku senang bisa bersalaman dengan Prabowo.

"Senang, senang banget, karena _nungguin_ dari tadi," kata Khansa sembari mengangkat jempolnya berkali-kali.

"Terus kita ngasih boneka, diambil," tambah Khansa dengan nada gembira.

Khansa dan teman-temannya menyebut Prabowo sebagai sosok yang baik hati. Mereka pun mendoakan kesuksesan dan kesehatan Prabowo.

"Semoga sukses selalu, panjang umur, sehat selalu, rejekinya lancar," ujar Khansa dan kawan-kawannya.

 

