HOME NEWS NASIONAL

Foto-Foto Bareskrim Geledah Rumah dan Kantor Kades Kohod Terkait Pagar Laut, Ada Honda Civic

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |10:34 WIB
Foto-Foto Bareskrim Geledah Rumah dan Kantor Kades Kohod Terkait Pagar Laut, Ada Honda Civic
Bareskrim Polri Geledah Rumah dan Kantor Kades Kohod Terkait Pagar Laut (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di dua tempat terkait dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) kawasan pagar laut di perairan Tangerang. Adapun dua tempat yang digeledah yakni kantor dan rumah Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip pada Senin kemarin.

Dari foto yang dilihat pada Selasa (11/2/2025), sejumlah petugas kepolisian memasuki sejumlah ruangan yang ada di kantor kepala desa kohod tersebut. Sesampainya di ruangan, terlihat petugas memeriksa sejumlah berkas yang ditemukan di sana.

Ada Honda Civic

Terlihat pula sejumlah petugas yang menggunakan baju bertuliskan ‘Inafis’. Selain di kantor Kepala Desa, Bareskrim Polri juga melakukan penggeledahan di rumah Kades Kohod.

Penggeledahan Bareskrim di rumah dan kantor Kades Kohod (Foto : Istimewa)

Terlihat sejumlah petugas mendatangi rumahnya. Dari foto yang dilihat, terlihat ada satu unit mobil Honda Civic dengan nomor polisi B 412 SIN yang diduga milik dari Kades Kohod, Arsin.

Akan tetapi, selama penggeledahan tersebut, tidak ada terlihat kepala desa Kohod Arsin bin Asip di sana. 

Bareskrim Sudah Periksa Kades Kohod

Bareskrim Polri mengaku sudah memeriksa Kepala Desa Kohod Arsin terkait kasus dugaan pemalsuan surat SHGB dan SHM di area pagar laut Tangerang.

"Sudah, sudah diperiksa sebagai saksi sesuai haknya kita akan tetap mengedepankan praduga tak bersalah, kita sudah memeriksa Kepala Desa," kata Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin 10 Februari 2025.

Penggeledahan Bareskrim di rumah dan kantor Kades Kohod (Foto : Istimewa)

 

