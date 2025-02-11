Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Debat Panas Pengacara Hasto dengan KPK, Hakim: Tak Usah Teriak-Teriak!

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |11:05 WIB
Debat Panas Pengacara Hasto dengan KPK, Hakim: Tak Usah Teriak-Teriak!
Sidang Praperadilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Foto: Okezone/Ari Sandita.
A
A
A

JAKARTA - Pengacara Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto terlibat adu mulut dengan Tim Biro Hukum KPK dalam Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (11/2/2025). Perdebatan panas terjadi ketika dilakukannya pemeriksaan bukti asli dari kubu lembaga antirasuah. 

Perdebatan itu berawal saat Hakim meminta tim Biro Hukum KPK mengajukan bukti tambahan. Namun, pihak KPK justru mengajukan perbaikan atas daftar barang bukti yang disampaikan dalam persidangan sebelumnya.

Pengacara Hasto, Ronny Talapessy lantas terlibat perdebatan dengan Plt Kepala tim biro hukum KPK, Iskandar Marwanto. Keduanya beradu mulut dengan suara tinggi hingga membuat hakim praperadilan menegur keduanya.

"Sebentar, sebentar Pak. Tolong ya, perdebatannya dengan pelan-pelan pak. Perdebatannya dengan bahasa yang santai saja, tak usah pakai teriak-teriak. Ini live Pak, apa yang Saudara sikap di sini itu dilihat. Tolong perdebatanya saya ingatkan, suara pelan pun akan kita dengar, tak usah teriak-teriak," kata Hakim Praperadilan, Djuyamto menegur di Ruang Sidang PN Jaksel.

Ronny mengatakan, pihaknya keberatan karena KPK mengajukan perbaikan atas daftar bukti yang telah disampaikan dalam sidang sebelumnya. Pihaknya pun menolak perbaikan daftar barang bukti yang disampaikan pihak KPK tersebut.

"Kami keberatan Yang Mulia, karena hari ini bukan agenda untuk perbaikan yang Mulia. Tolong dicatat," tutur Ronny.

 

Halaman:
1 2
      
