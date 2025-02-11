Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Waspadai Cuaca Ekstrem di Sejumlah Wilayah Indonesia hingga 17 Februari 2025

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |11:14 WIB
Waspadai Cuaca Ekstrem di Sejumlah Wilayah Indonesia hingga 17 Februari 2025
Ilustrasi BMKG. Foto: Dok IST.
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrem di Indonesia akibat kemunculan dua Bibit Siklon Tropis di sekitar wilayah. Warga diimbau untuk mewaspadai hal itu hingga tanggal 17 Februari 2025. 

BMKG memantau saat ini terdapat dua Bibit Siklon yang terdeteksi yakni Bibit Siklon Tropis 96S di Samudra Hindia sebelah barat Australia dan Bibit Siklon Tropis 93W di laut China Selatan sebelah utara Kalimantan.

Dampak dari Bibit Siklon Tropis 96S berpotensi menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang di Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Sementara itu, bibit siklon tropis 93W diperkirakan dapat memicu hujan sedang hingga lebat di Kalimantan Utara.

BMKG pun mengungkapkan bahwa wilayah Indonesia juga masih terkena dampak Siklon Tropis Taliah yang menyebabkan gelombang tinggi hingga 2,5 meter di Samudra Hindia bagian Barat. Namun, saat ini Siklon Tropis Taliah semakin menjauh ari wilayah Indonesia.

Meskipun Siklon Tropis Taliah terpantau mulai menjauhi Indonesia, namun BMKG mengingatkan adanya ancaman bencana banjir-longsor akibat hujan lebat. Saat ini dinamika atmosfer di sebagian besar wilayah Indonesia dipengaruhi sistem tekanan rendah aktif di Belahan Bumi Utara (BBU) dan Belahan Bumi Selatan (BBS).

“Di BBU ada Bibit Siklon 95W dan Siklon Tropis Taliah di BBS. Berdasarkan analisa prognosis, siklon tropis Taliah bergerak ke arah Barat – Barat Daya dan menjauhi wilayah Indonesia. Namun dalam seminggu ke depan, BMKG masih memantau berbagai fenomena atmosfer yang diperkirakan mempengaruhi peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia,” tulis BMKG dikutip Selasa (11/2/2025).

 

