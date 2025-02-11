Praperadilan Suami Wali Kota Semarang Ditolak, Status Tersangka Sah

JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) membacakan putusannya berkaitan permohonan Praperadilan yang diajukan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Alwin Basri. Hasilnya, Hakim menolak permohonan dari suami Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita.

Dengan adanya putusan tersebut, penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah sah dan sesuai prosedur.

"Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya," kata Hakim Tunggal Praperadilan, Arif Budi Cahyono di persidangan, Selasa (11/2/2025).

Hakim menyatakan, penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang dengan tersangka Alwin Basri sudah sesuai prosedur. Pasalnya, Hakim Praperadilan tak berwenang memeriksa materi pokok perkara kasus tersebut.

Adapun Alwin Basri ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi di Pemerintahan Semarang bersama dengan istrinya, Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau dikenal Mbak Ita. Pasangan suami istri itu lantas mengajukan praperadilan atas penetapannya itu sebagai tersangka.

Permohonan praperadilan keduanya diajukan ke PN Jakarta Selatan. Namun, penolakan terhadap Mbak Ita lebih dahulu dilakukan PN Jakarta Selatan pada sidang beragendakan putusan Selasa, 14 Januari 2025 lalu.

(Puteranegara Batubara)