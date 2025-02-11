Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Praperadilan Suami Wali Kota Semarang Ditolak, Status Tersangka Sah

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |11:42 WIB
Praperadilan Suami Wali Kota Semarang Ditolak, Status Tersangka Sah
Praperadilan Suami Wali Kota Semarang Ditolak. Foto: Okezone/Ari Sandita.
A
A
A

JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) membacakan putusannya berkaitan permohonan Praperadilan yang diajukan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Alwin Basri. Hasilnya, Hakim menolak permohonan dari suami Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita. 

Dengan adanya putusan tersebut, penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah sah dan sesuai prosedur. 

"Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya," kata Hakim Tunggal Praperadilan, Arif Budi Cahyono di persidangan, Selasa (11/2/2025).

Hakim menyatakan, penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang dengan tersangka Alwin Basri sudah sesuai prosedur. Pasalnya, Hakim Praperadilan tak berwenang memeriksa materi pokok perkara kasus tersebut.

Adapun Alwin Basri ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi di Pemerintahan Semarang bersama dengan istrinya, Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau dikenal Mbak Ita. Pasangan suami istri itu lantas mengajukan praperadilan atas penetapannya itu sebagai tersangka.

Permohonan praperadilan keduanya diajukan ke PN Jakarta Selatan. Namun, penolakan terhadap Mbak Ita lebih dahulu dilakukan PN Jakarta Selatan pada sidang beragendakan putusan Selasa, 14 Januari 2025 lalu.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/337/3104187/ilustrasi_sidang_praperadilan-I7a1_large.jpeg
Gelar Sidang Putusan Praperadilan, PN Jaksel Tentukan Nasib Status Tersangka Wali Kota Semarang Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/10/512/2684361/hendrar-prihadi-jadi-kepala-lkpp-heverarita-jadi-plt-wali-kota-semarang-QSmPMe21GY.jpg
Hendrar Prihadi Jadi Kepala LKPP, Heverarita Jadi Plt Wali Kota Semarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/05/31/512/2418203/tegas-484-pegawai-pemkot-semarang-dipecat-gegara-nekat-mudik-wB2NdapvNu.jpg
Tegas! 484 Pegawai Pemkot Semarang Dipecat Gegara Nekat Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/08/12/512/2261322/10-ribu-cctv-bakal-pantau-pergerakan-warga-semarang-DuLi62u1bU.jpg
10 Ribu CCTV Bakal Pantau Pergerakan Warga Semarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/03/27/512/2189694/rumah-dinas-wali-kota-semarang-jadi-ruang-isolasi-pasien-corona-JXZHnD2mWt.jpg
Rumah Dinas Wali Kota Semarang Jadi Ruang Isolasi Pasien Corona
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/01/31/512/2161567/pemkot-semarang-bakal-bebaskan-langit-dari-pemandangan-kabel-semerawut-AEpJFgWztc.jpg
Pemkot Semarang Bakal Bebaskan Langit dari Pemandangan Kabel Semerawut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement