Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ahli Hukum KPK Bawa-Bawa Kasus Setyo Novanto di Sidang Praperadilan Hasto Kristiyanto

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |12:50 WIB
Ahli Hukum KPK Bawa-Bawa Kasus Setyo Novanto di Sidang Praperadilan Hasto Kristiyanto
Ahli hukum KPK di persidangan praperadilan Hasto (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ahli Hukum Pidana dari Universitas Brawijaya, Priya Jatmika menyebutkan, seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi sekaligus kasus dugaan perintangan penyidikan. Karena itu, hal tersebut menjadi satu kesatuan dalam peraturan korupsi. Keterangan tersebut disampaikannya pada sidang praperadilan Hasto Kristiyanto.

"Orang berbeda, misalnya kasus Setya Novanto, itu yang pengacaranya kena penghalangan pasal 21, orang yang sama bisa saja. Ini saya mau digeledah ini, maka barang-barang yang akan digeledah ini bukti-bukti saya hancurkan, ini dua tindak pidana," ujar Priya di persidangan, Selasa (11/2/2025).

Awalnya, Priya dimintai pendapat oleh Kepala Biro Hukum KPK, Iskndar Marwanto tentang argumen pelaku dugaan tindak pidana korupsi tak bisa dikenakan pasal lainnya, khususnya perintangan penyidikan. Argumen tersebut sejatinya pendapat ahli hukum pidana yang dihadirkan kubu Hasto pada sidang sebelumnya.

"Ada yang mengatakan pelaku tindak pidana korupsi, di dalam tindak pidana korupsi itu kan ada 7 jenis korupsi, itu tak bisa terjangkau dengan adanya pasal 21 ini?" tanyanya.

Pria mengatakan, dalam pasal 21 tersebut, tindak pidana korupsi secara garis besarnya terbagi menjadi 4. Pertama, menyaratkan adanya kerugian keuangan negara pasal 2 dan pasal 3, kedua yang tak menyaratkan adanya kerugian keuangan negara gratifikasi, suap, janji pemberian hadiah dan sebagainya.

Lalu ketiga, tentang penghalangan atau perintangan penyidikan. Keempat, tentang saat tersangka meninggal dunia dengan kerugian keuangan negara sudah ditemui, maka diserahkan pada pengacara negara. Saat terdakwa meninggal dunia perbuatan kerugian keuangan negara sudah diketahui, ada perbuatan melawan hukumnya, diserahkan pada pengacara negara tuk digugat.

"Nah ini satu rezim undang-undang, kalau satu rezim undang-undang, maka orang yang menghalangi penyidikan itu bisa dipidana di luar perkara pokok korupsi yang dia lakukan," jawab Priya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184067//kasus_dugaan_korupsi_kuota_haji-ORY0_large.jpg
Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji, KPK Periksa 10 Bos Travel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184019//sidang_tuntutan_terdakwa_kasus_kredit_lpei-jQOh_large.jpg
Tiga Terdakwa Kasus Kredit LPEI Jalani Sidang Tuntutan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183214//kpk-L6hg_large.jpg
Usai OTT Bupati Sugiri, KPK Dalami Dugaan Korupsi Monumen Reog Ponorogo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183147//korupsi_kuota_haji-R5Zd_large.jpg
Usai Diperiksa KPK, Eks Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag Irit Bicara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182792//kpk_geledah_kantor_gubernur_riau-Aqae_large.jpg
Geledah Kantor Gubernur Riau, KPK Sita Dokumen Anggaran Pemprov
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182779//dugaan_korupsi_proyek_whoosh-tLhs_large.jpg
KPK Bongkar Modus Oknum Jual Tanah Negara ke Negara di Proyek Whoosh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement