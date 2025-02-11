Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PN Jakut Laporkan Razman dan Firdaus ke Bareskrim Buntut Sidang Ricuh

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |13:27 WIB
PN Jakut Laporkan Razman dan Firdaus ke Bareskrim Buntut Sidang Ricuh
Sidang Razman Nasution Ricuh. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara bakal melaporkan Pengacara Razman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo ke Bareskrim Polri. Adapun pelaporan ini buntut adanya kericuhan dalam sidang dugaan pencemaran nama baik antara Razman Arif Nasution dan Hotman Paris pada Kamis 6 Februari lalu.

“Razman dan Firdaus itu yang utama (dilaporkan), itu kita laporkan semua,” kata Humas Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta, Efran Basuning saat dihubungi, Selasa (11/2/2025).

Dia menyebutkan, saat ini pihaknya sudah di Bareskrim Polri. Dalam laporan ini, dia menyebutkan telah membawa bukti-bukti berupa video dan kronologis kejadian berujung kericuhan tersebut.

“Video-video ada kata-katanya semua lengkap, kronologis kejadiannya ada,” jelas dia.

Sikap Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung (MA) sebelumnya memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melaporkan kejadian pelecehan marwah pengadilan atau contempt of court.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/337/3142023/gading_gajah-YeG1_large.jpg
Bareskrim Tangkap Empat Pelaku Perdagangan Pipa Rokok dan Patung Berbahan Gading Gajah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/337/3112778/pn_jakut_resmi_laporkan_razman_ke_bareskrim_polri-mkWr_large.jpg
PN Jakut Resmi Laporkan Razman Nasution ke Bareskrim, Ini Deretan Pasalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/19/337/3096900/eks_menkominfo_budi_arie-85Wf_large.jpeg
Eks Menkominfo Budi Arie Diperiksa di Bareskrim Polri Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/337/3072367/bareskrim_ungkap_kasus_judi_online-LDpB_large.jpg
Bareskrim Ungkap 198 Kasus dan Tangkap 247 Tersangka Kasus Judi Online Sejak Juni hingga Oktober 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/337/3048016/wadir_tipikor_bareskrim_polri_kombes_arief_adiharsa-dbNv_large.jpg
Bareskrim Usut Kasus Dugaan Korupsi Proyek Rp871 Miliar di PTPN XI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183521//brimob-8b1S_large.jpg
Kapolri Minta Brimob Kejar Kemampuan seperti Pasukan Polisi Elite Dunia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement