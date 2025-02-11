Polri Ungkap 306 Laka Lantas Terjadi pada 10 Februari, 30 Orang Tewas

JAKARTA - Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengungkap, bahwa sebanyak 306 kecelakaan lalu lintas (laka lantas) tejadi pada Senin 10 Februari 2025.

"Apabila dibandingkan dengan tanggal 9 Februari 2025 sebanyak 413 kejadian. Mengalami penurunan sebanyak 107 kejadian atau 25,91 persen," kata Trunoyudo dalam sesi wawancara di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2025).

Trunoyudo menjelaskan, sebanyak 306 kecelakaan tersebut mengakibatkan 30 orang meninggal dunia, dan 58 orang mengalami luka berat, dan sebanyak 286 orang luka ringan.

"Sedangkan kerugian material sebanyak Rp912.850.000," katanya.

Di sisi lain, Trunoyudo mengatakan, terdapat kenaikan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) pada Senin 10 Februari 2025, jika dibandingkan dengan jumlah kejadian pada Minggu 9 Februari 2025.

"Secara umum, tren gangguan kambtibmas mengalami kenaikan sebanyak 42,82 persen atau 590, yaitu pada hari Minggu 9 Februari 2025 sebanyak 1.378 kejadian, dan pada hari Senin 10 Februari 2025 sebanyak 1.968 kejadian," kata Trunoyudo.