KPK Geledah Kantor Asuransi Jasa Raharja Putera Cabang Bandung, Sita Deposito Senilai Rp6,4 miliar

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Asuransi Jasa Raharja Putera Cabang Bandung. Operasi ini merupakan proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan komputer dan laptop di PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT. INTI) Persero tahun 2017-2018.

"Pada tanggal 7 Februari 2025, KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penggeledahan pada Kantor Asuransi Jasa Raharja Putera Cabang Bandung," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya, Selasa (11/2/2025).

Dari hasil penggeledahan itu, KPK melakukan penyitaan terhadap deposito bernilai Rp6,4 miliar. Selain itu barang bukti dokumen-dokumen yang dinilai terkait atas perkara tersebut juga disita.

"KPK telah melakukan penyitaan berupa deposito senilai Rp6.4 Miliar dan dokumen-dokumen yang diduga terkait dengan perkara sebagaimana dimaksud di atas," ucapnya.

Tessa memastikan KPK akan terus mengejar aset-aset sebagai upaya untuk pemulihan kerugian negara akibat dugaan tindak pidana korupsi.