Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pagar Laut di Bekasi Dibongkar Mandiri, KKP: PT TRPN Akui Kesalahan!

Ade Suhardi , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |14:21 WIB
Pagar Laut di Bekasi Dibongkar Mandiri, KKP: PT TRPN Akui Kesalahan!
Pagar Laut di Bekasi dibongkar (Foto: Ade Suhardi/Okezone)
A
A
A

BEKASI - Pagar laut misterius sepanjang 3,3 Kilometer milik PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) yang berada di Desa Segarajaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, akhirnya dibongkar, pada Selasa (11/2/2025). Kegiatan pembongkaran itu dipantau langsung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Saya menyaksikan pembongkaran yang dilakukan perusahaan, kami KKP mengapresiasi apa yang dilakukan oleh perusahaan," ungkap Direktur Jenderal (Dirjen) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan(PSDKP) Pung Nugroho Saksono (Ipunk) di lokasi, Selasa (11/2/2025).

Ipunk mengatakan, pihak PT TRPN mengakui kesalahannya dalam melakukan kegiatan reklamasi tersebut. Kegiatan pembongkaran yang dilakukan PT TRPN menjadi bagian dari kesadaran hukum. 

"Artinya, perusahaan paham bahwa apa yang sudah tindakannya keliru, melakukan pencabutan sendiri. Ini menjadi contoh untuk pelaku yang lain atau perusahaan yang lain. Kita koordinasi terus agar permasalahan ini cepat selesai," katanya.

Adapun sebelumnya, lanjut Ipunk, pagar laut dari  bambu ini disegel Ditjen PSDKP lantaran mengganggu akses melaut para nelayan sekitar dan ekosistem pesisir. PT TRPN sendiri memasang pagar laut tersebut untuk reklamasi dengan tujuan kegiatan penataan pelabuhan di Pangkalan Pendaratan Ikan Paljaya. 

"Penataan itu meliputi fasilitas pokok seperti pendalaman kolam labuh, pembuatan alur, penetapan alur dan pendalaman alur. Di samping itu ada juga penataan toko, pembangunan kantor, serta pengaktifan tempat lelang maupun cold storage," ujarnya.

Diketahui, kata Ipunk, perusahaan tersebut dikabarkan menyewa lahan yang ada di Paljaya seluas 5.700 meter persegi selama 5 tahun dengan kompensasi sebesar Rp2,6 miliar dan ditambah beberapa penataan yang dilakukan di kawasan pelabuhan. "Hari ini rencana kami menyaksikan dari pihak perusahaan PT TRPN yang akan melakukan pembongkaran. Jadi ini lebih ke inisiatif kesadaran hukum," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172851/pagar_laut-2NlY_large.jpg
Sidang Perdana Kasus Korupsi Pagar Laut Digelar 30 September di PN Tipikor Serang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/337/3140281/pagar_laut-9AEH_large.jpg
Waketum MUI: Usut Pagar Laut, Kejagung Serius Dukung Komitmen Prabowo Berantas Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/337/3129718/korupsi-iIg7_large.jpg
Raup Miliaran Rupiah, Tersangka Pagar Laut Ada yang Jaminkan Sertifikat ke Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/337/3129714/dir_tipidum_bareskrim_polri_brigjen_djuhandhani_rahardjo_puro-0eMs_large.jpg
Jadi Tersangka Kasus Pagar Laut Bekasi, Kades Segarajaya dan Jajarannya Raup Untung Miliaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/337/3129699/polri-Aeba_large.jpg
Polri Tetapkan 9 Tersangka Kasus Pagar Laut Bekasi, Ada Eks dan Kades Segarajaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/337/3126008/pagar_laut_misterius-LZQc_large.jpg
Kejagung Kembalikan Berkas Perkara Kades Kohod Terkait Kasus Pagar Laut Tangerang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement