HOME NEWS NASIONAL

Disambut Prabowo, Presiden Turki Erdogan Tiba di Indonesia

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |19:03 WIB
Disambut Prabowo, Presiden Turki Erdogan Tiba di Indonesia
Prabowo Sambut Langsung Presiden Turki. Foto: Okezone/Riyan Rizki.
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan beserta rombongan saat tiba di Indonesia pada Selasa (11/2/2025).

Berdasarkan pantauan, dengan menggunakan Kepresidenannya, Presiden Erdogan tiba di Jakarta melalui Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdana Kusuma sekira pukul 18.36 WIB. Saat tiba, Presiden Erdogan turut disambut dengan upacara kenegaraan dan Korps musik. Selain itu, kedatangan Erdogan juga disambut oleh dentuman meriam.

Saat turun dari pesawat, Presiden Erdogan disambut langsung Presiden RI Prabowo Subianto. Meski diguyur hujan, momen keakrabannya pun tetap terlihat. Keduanya pun saling melambaikan tangan ke arah awak media.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Roy Soemirat menyebutkan, kunjungan Presiden Erdogan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Turki.

"Bahwa betul Bapak Presiden Indonesia dijadwalkan menerima kunjungan Presiden Turki Erdogan pada 11 dan 12 Februari mendatang," ujar dia, Jumat (7/2/2025).

Selain pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto , agenda utama kunjungan ini juga akan mencakup pertemuan pertama High-Level Strategic Cooperation Council (HSLC) antara kedua negara.

"Yang utamanya, selain akan ada kunjungan bilateral kenegaraan, juga akan dimanfaatkan untuk menyelenggarakan pertemuan pertama High-Level Strategic Cooperation Council antara Indonesia dan Turki, High-Level Strategic Cooperation Council, HSLC," katanya.

 

