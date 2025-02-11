Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kabur ke Bali, 2 DPO Kasus Penembakan di Kota Bogor Akhirnya Ditangkap Polisi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |19:51 WIB
Kabur ke Bali, 2 DPO Kasus Penembakan di Kota Bogor Akhirnya Ditangkap Polisi
Ilustrasi
BOGOR - Polisi akhirnya menangkap dua DPO dalam kasus penembakan di Kota Bogor. Keduanya yang berinisial D dan H itu ditangkap polisi di wilayah Bali.

"Kita melakukan pengintaian selama 2 hari, Allhamdulillah yang bersangkutan kita amankan di wilayah Bali dan kita amankan di Polresta Bogor Kota," kata Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Riznaldi kepada wartawan, Selasa (11/2/2025).

Kata dia, keduanya setelah kejadian penembakan langsung terbang ke Bali untuk melarikan diri. Polisi pun telah melakukan pencekalan bersama Imigrasi agar keduanya tidak bisa keluar negeri.

"Jadi setelah kejadian di pasar yang bersangkutan berangkat langsung ke Bali di pukul 10.00 WIB penerbangan pukul 10 ke Bali. Kita sudah melakukan pencekalan terkait memang kita menemukan salah satu pasport Netherlands dan dita sebelumnya sudah lakukan pencekalan di Imigrasi," jelasnya.

Saat ini, tambah Aji, D dan H masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik. Polisi belum dapat memberikan keterangan lebih jauh terkait keterlibatan D dan H ataupun yang lainnya.

"Kita lihat dari hasil pemeriksaan intensif dari penyidikan," pungkasnya.

 

