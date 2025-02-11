Walkot Semarang Mbak Ita Batal Penuhi Panggilan, KPK: Dirawat di Rumah Sakit

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita kini sedang menjalani perawatan di rumah sakit di Semarang. Hal itu sebagaimana disampaikan Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto.

Ia menjelaskan, sejatinya Mbak Ita dan suaminya, Alwin Basri akan mendatangi Gedung Merah Putih KPK untuk memenuhi penjadwalan ulang pemanggilan sebagai tersangka hari ini. Namun, karena alasan kesehatan Mbak Ita, keduanya batal hadir di kantor Lembaga Antirasuah.



"Ada penyampaian dari stafnya, ini informasi terakhir, bisa jadi nanti ada update, bahwa saudari HGR sedang dirawat di Rumah Sakit Wongso Semarang," kata Tessa kepada wartawan, Selasa (11/2/2025).

Terkait hal tersebut, Tessa menegaskan pihaknya akan mencari tahu kebenaran hal tersebut.