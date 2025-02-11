Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Sambut Langsung Erdogan di Bandara Halim: Bentuk Kedekatan dan Penghormatan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |20:44 WIB
Prabowo Sambut Langsung Erdogan di Bandara Halim: Bentuk Kedekatan dan Penghormatan
Presiden Prabowo Subianto sambut kedatangan Presiden Erdogan di Bandara Halim Perdanakusuma (Foto: Dok/Riyan Rizki)
JAKARTA - Istana mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma hari ini, Selasa (11/2/2025). Erdogan tiba di Jakarta melalui Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma sekira pukul 18.36 WIB. 

Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana menjelaskan, Presiden Prabowo sangat dekat dengan Presiden Erdogan. Ia pun menyebutkan, hal tersebut sekaligus bentuk penghormatan Presiden Prabowo ke Presiden Erdogan.

“Presiden Prabowo sangat dekat dengan Presiden Erdogan dan menyambut di Bandara ini merupakan bentuk penghormatan beliau kepada Presiden Erdogan,” kata Yusuf.

Tak hanya menyambut di Halim Perdanakusuma, Yusuf juga menuturkan Presiden Prabowo turut mengantar Presiden Erdogan ke tempat penginapannya. “Bahkan, Presiden Prabowo mengantar Presiden Erdogan dalam satu mobil menuju ketempatnya bermalam,” ujarnya.

Presiden Prabowo Sambut Kedatangan Presiden Erdogan

Sebelumnya, Presiden Erdogan tiba di Jakarta melalui Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma sekira pukul 18.36 WIB. Saat tiba, Presiden Erdogan turut disambut dengan upacara kenegaraan dan Korps musik. Selain itu, kedatangan Erdogan juga disambut oleh dentuman meriam.

Saat turun dari pesawat, Presiden Erdogan disambut langsung Presiden Prabowo. Meski diguyur hujan, momen keakrabannya pun tetap terlihat. Keduanya pun saling melambaikan tangan ke arah awak media. Turut mendampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin, Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
