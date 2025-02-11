Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pemerintah Pastikan Tak Ada Pemotongan Anggaran untuk Bansos

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |22:02 WIB
Pemerintah Pastikan Tak Ada Pemotongan Anggaran untuk Bansos
Pemerintah pastikan anggaran bansos tak dikurangi
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah melalui Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memastikan efisiensi anggaran tak akan memotong anggaran untuk bantuan sosial (bansos).

“Kami tegaskan tidak ada pemotongan anggaran untuk bantuan sosial. Efisiensi tidak mengurangi kinerja kita,” ujar Cak Imin dalam keterangannya, Selasa (11/2/2025).

Selain itu, kata Cak Imin, seluruh kementerian di bawah Kemenko PM siap melakukan penyesuaian, mendukung penuh, dan melaksanakan perintah efisiensi dari pemerintah demi kemaslahatan bangsa.

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan program perlindungan sosial akan semakin efektif dengan penggunaan Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang sudah mencapai tahap finalisasi. Dengan basis data ini, bantuan sosial akan tepat sasaran. 

Penggunaan data tunggal ini, Gus Ipul merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto untuk mengeliminir potensi kesalahan dalam penyaluran Bansos, sebagaimana disinyalir sejumlah pihak.

Halaman:
1 2 3
      
