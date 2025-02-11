Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Keributan di Ruang Sidang, Praktisi Hukum: Rusaknya Wajah Peradilan Kita

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |21:24 WIB
Keributan di Ruang Sidang, Praktisi Hukum: Rusaknya Wajah Peradilan Kita
Praktisi hukum, Saor Siagian (Foto: iNews TV)
JAKARTA - Praktisi hukum, Saor Siagian menyayangkan adanya keributan di ruang sidang pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari 2025 lalu. Bahkan, ada pihak yang sampai nekat berdiri di meja sidang. 

Saor menilai, keributan tersebut merupakan cerminan dari kondisi peradilan di Indonesia. Hal itu sebagaimana ia sampaikan dalam diskusi Rakyat Bersuara bertajuk 'Sidang Ricuh, Naik Meja, Hina Pengadilan?', Selasa (11/2/2025) malam. 

"Inilah sesungguhnya wajah rusaknya wajah peradilan kita sekarang, apa yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara," kata Saor. 

Kendati begitu, Saor tidak semata-mata menyalahkan pihak-pihak yang ribut itu. Menurutnya, majelis hakim juga memiliki peranan penting dalam menjaga kondusivitas jalannya sidang. 

"Jadi kalau kita lihat misalnya ini sudah sidang keempat, bagaimana misalnya kearifan seorang hakim juga sangat menentukan bagaimana berjalannya sidang itu berlaku dengan baik," ujarnya. 

"Artinya, adalah kalau kita melihat di sini saya kira apa yang didengar di publik harus didalami sesungguhnya apa yang terjadi secara utuh di persidangan," sambungnya. 

Sebelumnya, Sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dengan pelapor Hotman Paris Hutapea dan terdakwa Razman Nasution yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Kamis 6 Februari berakhir ricuh.

 

Halaman:
1 2
      
