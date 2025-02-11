Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rakernas Golkar, Bahlil Ungkap Kebijakan yang Jadi Arahan Presiden Prabowo

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |21:42 WIB
JAKARTA  - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar, Idrus Marham menyebut rencana ketua umumnya, Bahlil Lahadalia yang juga merupakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terkait menata ulang distribusi solar subsidi guna memastikan penyaluran yang lebih tepat sasaran, merupakan tindaklanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.

Idrus mengatakan, kebijakan tersebut diambil bagian dari perintah Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penataan di segala bidang. Dia mengungkap, dalam rapat kerja nasional (Rakernas) DPP Partai Golkar, Bahlil telah menyampaikan komitmennya menindaklanjuti arahan Prabowo.

Menurutnya, penataan tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan karenanya harus ditindaklanjut.

      
