TNI AL kembali Bongkar Pagar Laut, Sisa 5,26 Kilometer yang Belum Terbongkar

JAKARTA - TNI AL melanjutkan pembongkaran pagar laut berupa bambu yang berada di perairan Tangerang pada Selasa (11/2/2025). Pembongkaran tersebut sempat terhenti selama lima hari lantaran kondisi cuaca.

Mengutip dari siaran pers resmi Dinas Penerangan Angkatan Laut (Dispenal), kegiatan pada pembongkaran hari ini total pagar laut yang telah terbongkar mencapai 24,9 KM.

"Dari total sepanjang 30,16 KM pagar laut di wilayah Tangerang, tersisa hanya 5,26 KM lagi yang belum terbongkar," tulis siaran pers Dispenal.

Lokasi pembongkaran hari ini difokuskan di Tanjung Pasir. Sedangkan di wilayah Kronjo kondisi cuaca angin kencang dan ombak tinggi sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pembongkaran.

Pada kegiatan pembongkaran hari ini TNI AL melibatkan 219 personel dari Pasmar 1, Lantamal III, dan Koarmada I yang didukung dengan alutsista seperti 10 perahu karet (PK), 1 RBB (Ranger Boat), serta 1 RHIB (Rigid-Hull Inflatable Boat). Selain itu, sekitar 50 orang nelayan setempat juga turun serta membantu proses pembongkaran pagar laut ini dengan menggunakan 10 kapal nelayan.

"Kendala dalam pelaksanaan pembongkaran hari ini di lapangan, seperti angin dan gelombang tinggi, keterbatasan daya tarik mesin kapal, serta pagar bambu yang banyak dipasang dua lapis," tulis siaran pers Dispenal.

