HOME NEWS NASIONAL

Tekankan Penghematan Anggaran, Prabowo: Uang Itu untuk Rakyat

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |23:33 WIB
Tekankan Penghematan Anggaran, Prabowo: Uang Itu untuk Rakyat
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto kembali menegaskan bahwa penghematan anggaran Kementerian/Lembaga yang tengah ia gencarkan adalah untuk kepentingan rakyat luas.

Hal tersebut Prabowo sampaikan dalam sambutannya dalam acara Kongres XVIII Muslimat NU yang dihelat di Jatim International Expo Convention Exhibition, Senin (10/2) sore.

“Saya melakukan penghematan, saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong saya ingin dihentikan! Dibersihkan!” kata Prabowo dalam sambutannya.

Prabowo bercerita bahwa ada segelintir pihak yang tak ingin kebijakan tersebut terjadi. Namun, Prabowo menghiraukannya karena ia tetap berpegang teguh pada kepentingan penghematan anggaran untuk rakyat.

“Ada, ada yang melawan saya, ada. Dari birokrasi, merasa sudah kebal hukum merasa sudah menjadi raja kecil, ada. Saya mau menghemat uang, uang itu untuk rakyat,” lanjut Prabowo.

Adapun, peruntukkan penghematan uang kembali Prabowo tegaskan guna merealisasikan program yang langsung mengena ke masyarakat seperti Makan Bergizi Gratis dan pembangunan sekolah.

“Untuk memberi makan, untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Kita punya 330.000 sekolah, ibu-ibu yang guru, angkat tangan! Ibu-ibu bener nggak, liat sekolah-sekolah perlu diperbaiki atau tidak?” tanya Prabowo kepada para Muslimat NU.

Telusuri berita news lainnya
