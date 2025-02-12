Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Yusril: Pemulangan Reynhard Sinaga dan Hambali Bukan Prioritas Pemerintah 

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |00:05 WIB
Yusril: Pemulangan Reynhard Sinaga dan Hambali Bukan Prioritas Pemerintah 
Yusril: Pemulangan Reynhard Sinaga dan Hambali bukan Prioritas Pemerintah  (Foto : Humas Kemenko Kumhamimipas)
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra menyatakan, rencana pemulangan predator seksual, Reynhard Sinaga dan tersangka terorisme, Hambali bukan menjadi prioritas pemerintah saat ini. 

Yusril menegaskan, pemerintah bukan hanya mengurusi dua kasus tersebut. Menurutnya, masih banyak WNI lain yang terjerat kasus di luar negeri. 

"Tanggung jawab negara terhadap WNI, betapapun memalukannya, tetap harus diperhatikan. Kami juga paham bahwa ada banyak kasus lain yang menimpa WNI di luar negeri, Kasus ini menjadi ramai karena pemberitaan, tetapi pemerintah tidak hanya fokus pada kasus Reynhard dan Hambali, melainkan seluruh kasus WNI di luar negeri. Kasus Reynhard sendiri belum ada pembahasan lebih lanjut," kata Yusril melalui keterangan tertulisnya, Selasa (11/2/2025). 

Yusril menjelaskan, terhadap Hambali yang saat ini ditahan di Guantanamo, pemerintah telah meminta Amerika Serikat segera mengadili yang bersangkutan. Namun, belum ada kejelasan dari kasus tahanan yang telah ditahan lebih dari dua dekade itu. 

"Selain sebagai kasus terorisme, ini juga menjadi isu Hak Asasi Manusia. Pemerintah telah meminta agar Hambali diadili, tetapi sampai sekarang prosesnya belum berjalan. Pembahasan terkait pemulangannya pun belum ada," ujarnya. 

"Tidak ada prioritas atas kasus ini, tetapi tetap menjadi perhatian pemerintah. Kami terus mengupayakan perlindungan bagi semua WNI, baik yang terlibat dalam kasus hukum berat maupun yang menghadapi ancaman hukuman mati," pungkasnya.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
