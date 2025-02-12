Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa Bumi Magnitudo 4,3 Guncang Aceh Jaya

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |00:16 WIB
Gempa Bumi Magnitudo 4,3 Guncang Aceh Jaya
JAKARTA - Gempa dengan kekuatan magnitudo (m) 4,3 mengguncang Kabupaten Aceh Jaya pada Selasa (11/2/2025) malam. Hal itu sebagaimana disampaikan Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). 

"Telah terjadi gempabumi mag:4.3, lokasi:Pusat gempa berada di laut 71 km barat laut Calang-Aceh Jaya, waktu:11 Februari 2025 23:05:55 WIB, kedalaman:28 Km," tulis BMKG. 

Dijelaskan, pusat gempa berada di laut 71 km barat laut Calang, Aceh Jaya. Gempa ini pun dirasakan masyarakat sekitar Calang, yakni Aceh Besar, Banda Aceh dengan skala MMI III, dan Sabang MMI II. 

"Hati-hati terhadap gempabumi susulan yang mungkin terjadi," tulis BMKG.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
aceh gempa BMKG gempa aceh Gempa Bumi
