Muhammadiyah Tetapkan Awal Ramadhan 1 Maret, Idul Fitri 31 Maret, dan Idul Adha 6 Juni 2025

JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah resmi menetapkan awal puasa 1 Ramadan 1446 H akan jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025. Sementara Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 H akan jatuh pada Senin, 31 Maret 2025. Kemudian, Idul Adha 10 Dzulhijjah 1446 H pada Jumat, 6 Juni 2025.

Penetapan ini berdasarkan Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1 tahun 2025 tentang penetapan hasil hisab Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah 1446 Hijriyah.

Sekretaris PP Muhammadiyah, Muhammad Sayuti mengatakan penetapan ini berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis tarjih dan tajdid PP Muhammadiyah.

Pertama, kata Sayuti, terkait dengan penetapan Ramadhan 1446 H. Dimana, ijtima jelang Ramadhan terjadi pada pukul 7 Pagi lebih 46 menit 49 detik WIB yang jatuh pada hari Jumat Legi 29 Sya'ban 1446 Hijriyah atau 28 Februari 2025 Masehi.

“Tinggi bulan pada saat matahari terbenam untuk di Yogyakarta yaitu plus 4 derajat 11 menit 8 detik, sehingga hilal sudah wujud,"ujar Sayuti, Rabu (12/2/2025).

"Pada saat matahari terbenam Jumat, 28 Februari 2025 Masehi di seluruh wilayah Indonesia bulan berada di atas ufuk karena itu hilal sudah wujud. Sehingga, wilayah Indonesia tanggal 1 Ramadhan 1446 Hijriah dengan demikian jatuh pada hari Sabtu Pahing, tanggal 1 Maret 2025 Masehi,”lanjutnya.

Kedua, kata Sayuti, terkait dengan bulan Syawal 1446 Hijriyah, pada hari Sabtu Kliwon 29 Ramadhan 1446 Hijriyah yang bertepatan dengan 29 Maret 2025, ijtimak jelang Syawal 1446 Hijriyah terjadi pada pukul 17 lebih 59 menit dan 51 detik WIB.

“Tinggi bulan pada saat matahari terbenam untuk Yogyakarta yaitu minus 1 derajat 59 menit 4 detik, hilal belum wujud. Pada saat matahari terbenam Sabtu 29 Maret 2025 Masehi itu di seluruh wilayah Indonesia bulan berada di bawah ufuk, bilal belum wujud karena itu umur bulan Ramadhan 1446 Hijriyah disempurnakan atau istiqmal menjadi 30 hari,” katanya.