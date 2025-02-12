Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Sambut Kunjungan Presiden Erdogan di Istana Bogor

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |12:06 WIB
Prabowo Sambut Kunjungan Presiden Erdogan di Istana Bogor
Prabowo Sambut Kunjungan Presiden Erdogan di Istana Bogor
BOGOR - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyambut kedatangan Presiden Turkiye, Recep Tayyip Erdogan, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada hari ini Rabu Februari 2025. Erdogan yang tiba sekitar pukul 11.25 WIB.

Pantauan Okezone di lokasi, setibanya di Istana Kepresidenan Bogor, Erdogan disambut pasukan jajar kehormatan, pasukan berkuda, drumben Lokananta, hingga sejumlah pelajar. 

Sementara itu, Presiden Prabowo menyambut langsung Erdogan di serambi kanan Istana Kepresidenan Bogor sesaat setelah Erdogan turun dari kendaraan.

Upacara kenegaraan dimulai dengan pengumandangan lagu kebangsaan kedua negara. Lagu kebangsaan Turki menjadi pembuka, diikuti lagu “Indonesia Raya.” Dentuman meriam sebanyak 19 kali juga terdengar mengiringi prosesi tersebut, menandakan penghormatan tertinggi dari Indonesia kepada tamu negara.

Setelah penyambutan, Presiden Prabowo dan Erdogan melakukan inspeksi pasukan kehormatan yang telah berjajar di halaman depan Istana Kepresidenan Bogor. Keduanya berjalan di atas karpet merah, menunjukkan keakraban dan kehormatan dalam hubungan diplomatik kedua negara.

Presiden Prabowo kemudian memperkenalkan para delegasi Indonesia kepada Presiden Erdogan, diikuti oleh Presiden Erdogan yang memperkenalkan delegasi dari Turki. 

Delegasi dari Indonesia diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Selanjutnya Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait, Duta Besar RI untuk Republik Turki Achmad Rizal Purnama.

 

Telusuri berita news lainnya
