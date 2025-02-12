Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sebut Nama Prabowo, Razman Ogah Minta Maaf ke PN Jakut Usai Dilaporkan ke Bareskrim

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |12:19 WIB
JAKARTA - Pengacara Razman Arief Nasution enggan meminta maaf ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, setelah merusuh di ruang sidang pada Kamis, 6 Februari 2025. Razman sendiri telah dilaporkan ke Bareskrim.

Bahkan, Razman mengklaim dan percaya diri bahwa dirinya tidak bersalah dalam kericuhan yang dibuat bersama pengacaranya Firdaus Oiwobo.

"Tidak penting minta maaf karena mereka (hakim) juga orang yang melakukan tindakan semena-mena, dan kami merasa tidak bersalah, buat apa kami minta maaf sama dia," kata Razman saat dikonfirmasi, Rabu (12/2/2025).

Razman justru memilih untuk melaporkan balik hakim-hakim yang menyidang perkaranya di PN Jakut, serta Ketua PN Jakut Ibrahim Palino, yang melaporkanya ke Bareskrim Polri.

Menurut Razman, Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menyalahgunakan kewenangan dan merampas kemerdekaannya.

"Kita adu bagaimana kekuatan hukum yang sebenarnya di negara ini. Pak Prabowo sudah berpidato dengan terang bahwa tidak ada yang kebal hukum di negara ini termasuk hakim,”ujarnya.

“Karena itu, semua harus tegak lurus. Nanti akan kami agendakan (laporan baliknya)," tutup Razman.

Sebagai informasi, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) Ibrahim Palino secara resmi melaporkan pengacara Razman Nasution ke Bareskrim Polri, terkait kericuhan dan perseteruan, yang terjadi saat sidang dengan pengacara Hotman Paris.

 

