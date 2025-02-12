Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Saksi dan Korban LPSK Terancam Kehilangan Perlindungan Gara-Gara Efisiensi Anggaran

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |12:22 WIB
Saksi dan Korban LPSK Terancam Kehilangan Perlindungan Gara-Gara Efisiensi Anggaran
Ilustrasi LPSK. Foto: Dok Antara.
A
A
A

JAKARTA - Saksi dan korban yang ditangani oleh LPSK terancam kehilangan hak perlindungannya. Pasalnya, hal itu dampak dari adanya efisiensi anggaran lembaga negara. 

"Kemungkinan besar memang ada beberapa saksi dan korban yang akan kami hentikan perlindungannya dengan berbagai pertimbangan," kata Wakil Ketua LPSK Susilaningtyas kepada wartawan, Rabu (12/2/2025). 

Meski demikian, Susi memastikan LPSK selektif dalam menyaring siapa-siapa saja yang tidak lagi membutuhkan perlindungan. Misalnya saja, mereka yang mendapatkan perlindungan fisik menjadi prioritas utama LPSK. 

"Tapi itu kami selektif karena banyak kasus yang perlu perlindungan fisik yang enggak mungkin pihak lain, ada beberapa hal lain misalnya kasus yang terpaksa kami hentikan karena engga ada anggarannya," tuturnya. 

Susi menyebut efisiensi anggaran ini memang membuat perlindungan yang diberikan LPSK tidak maksimal. Misalnya saja, bantuan psikososial terhadap saksi dan korban dihilangkan selama adanya efisiensi anggaran. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/337/3157779/lpsk-cKOY_large.jpg
LPSK Buka Pintu Perlindungan bagi Saksi Kasus Kematian Diplomat Kemlu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/337/3148077/achmadi-UkgL_large.jpg
LPSK Usul Terpidana yang Enggan Bayar Restitusi Tidak Dapat Hak Warga Binaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/1/3126495/teror_kepala_babi_di_kantor_tempo-XEmV_large.jpg
LPSK Beri Perlindungan ke Jurnalis Tempo Buntut Aksi Teror Kepala Babi dan Bangkai Tikus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/337/3113999/ilustrasi_lpsk-5w4x_large.jpeg
LPSK Beri Perlindungan 7 Saksi dan Korban Kasus Penembakan Bos Rental Mobil di Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/337/2992371/ini-7-pimpinan-lpsk-2024-2029-yang-disahkan-dpr-O90m6nkmFV.jpg
Ini 7 Pimpinan LPSK 2024-2029 yang Disahkan DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/25/337/2975166/lpsk-terima-permintaan-perlindungan-korban-dugaan-pelecehan-rektor-up-Sb142ANGvc.jpg
LPSK Terima Permintaan Perlindungan Korban Dugaan Pelecehan Rektor UP
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement