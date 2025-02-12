Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kena Efisiensi, Anggaran Polri Dipangkas Rp20,5 Triliun

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |12:40 WIB
Kena Efisiensi, Anggaran Polri Dipangkas Rp20,5 Triliun
Kena Efisiensi, Anggaran Polri Dipangkas Rp20,5 Triliun
A
A
A

JAKARTA - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) turut terkena efisiensi anggaran. Hal ini berdasarkan  Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Setidaknya, anggaran Polri dipangkas sebesar Rp20,5 triliun.

Demikian diutarakan Asisten Utama Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Astamarena) Polri, Komjen Wahyu Hadiningrat saat rapat kerja (raker) bersama Komisi III DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025).

Mulanya, ia menyampaikan, postur anggaran Polri 2025 sebesar Rp126,6 triliun. Dari jumlah itu, sebanyak Rp59,44 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai; Rp34,007 triliun digunakan belanja barang dan Rp33,09 triliun untuk belanja modal.

"Kemudian di dalam rekonstusksi anggaran polri sesuai inpres, hasil rapat dengan kemenkeu, menghasilkan efisiensi anggaran polri sejumlah Rp20,5 triliun. Ini (alami penurunan) sebesar 16,26 persen dari anggaran Polri 2025," kata Wahyu dalam rapat.

Ia menjelaskan, pemangkasan anggaran itu berimbas pada belanja barang dan belanja modal. Dengan demikian, Wahyu menyampaikan, postur anggaran Polri pada 2025 menjadi Rp106 triliun.

 

Halaman:
1 2
      

