HOME NEWS NASIONAL

Gelar Peringatan Isra Mikraj, Wakapolri: Mohon Kemudahan Jalankan Tugas Dukung Program Pemerintah

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |12:48 WIB
Gelar Peringatan Isra Mikraj, Wakapolri: Mohon Kemudahan Jalankan Tugas Dukung Program Pemerintah
Wakapolri Komjen Ahmad Dofiri. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Mabes Polri menggelar peringatan Isra Mikraj di Masjid Al Ikhlas. Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolri Komjen Ahmad Dofiri, seluruh PJU, para pengurus Bhayangkari, dan 1.300 personel.

Isra Mikraj ini diselenggarakan dengan tema Himah Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW Kita Tingkatkan Kualitas Ibadah dan Kinerja Guna Mewujudkan Polri Presisi Indonesia Maju. Acara itu pun diisi oleh penceramah yang merupakan alumni Al Azhar Kairo, Ahmad Homsani.

Dofiri mengungkapkan, peringatan hari besar keagamaan menjadi momentum yang sangat baik untuk melakukan pembinaan rohani dari seluruh anggota. Dengan momentum peringatan Isra Mikraj ini pun, para anggota dapat menauladani perjalanan Nabi Besar Muhammad SAW.

“Peristiwa yang hanya berlaku satu kali dalam sejarah umat manusia merupakan lambang kebesaran dan kehormatan serta merupakan mujizat bagi Rasulullah SAW,” ujar Dofiri, Rabu (12/2/2025).

Menurut Dofiri, peristiwa ini harus dijadikan para anggota untuk benar-benar menjadi ajang semakin memantapkan iman dan takwa kepada Allah SWT. Diharapkan, ke depannya seluruh anggota Polri dapat meningkatkan kualitas hubungan dengan Allah SWT dan sesama manusia. 

 

