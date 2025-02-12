Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PBNU Gandeng Polri Tangani Kekerasan dan Radikalisme di Pondok Pesantren

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |14:02 WIB
PBNU Gandeng Polri Tangani Kekerasan dan Radikalisme di Pondok Pesantren
Kapolri Audiensi dengan PBNU di Mabes Polri. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggandeng Polri dalam menangani masalah kekerasan di dunia pendidikan, khususnya terhadap murid di Pondok Pesantren (Ponpes).

Ketua PBNU Bidang Kesejahteraan Alissa Wahid mengatakan, pihaknya ingin menurunkan angka kekerasan yang terjadi di ponpes, untuk itu dia melakukan audiensi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Beberapa isu utama yang tadi kami diskusikan ini adalah isu kekerasan di lembaga pendidikan, itu hal yang menjadi concern kami saat ini di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama," kata Alissa di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025).

"Di NU kami melakukan langkah-langkah konkret untuk segera meminimalisir menurunkan dan bahkan memberantas kekerasan di lingkungan pendidikan, sekolah, madrasah maupun pesantren," sambungnya.

Karena menurut Alissa, Polri Dapat membantu dalam langkah penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan kekerasan terhadap murid. Terlebih, kata dia, Polri memiliki direktorat yang fokus pada masalah tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
