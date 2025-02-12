Prabowo Sebut Erdogan Sebagai Seorang Senior, Sahabat dan Saudara

Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan Beserta Jajaran di Istana Bogor

BOGOR - Presiden RI Prabowo Subianto menyebut bahwa Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sebagai seorang sahabat dan saudara.

"Yang saya hormati dan yang saya muliakan, sahabat saya, saudara saya, Presiden Republik Turkiye," kata Prabowo dalam pertemuan bilateral dengan Erdogan di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (12/2/2025).

Kunjungan kenegaraan Erdogan, kata Prabowo, merupakan sebuah kehormatan besar bagi bagi bangsa Indonesia.

"Seharusnya saya yang terlebih dahulu datang dalam kunjungan resmi ke Turkiye. Karena Presiden Erdogan adalah dari segi pengabdian adalah senior, seorang Presiden yang senior. Tapi saya terima kasih kedatangan yang mulia," kata Prabowo.

Prabowo menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan Turki sudah terjalin cukup lama. Menurutnya hubungan batin antara kedua negara cukup dalam.