Presiden Prancis Emmanuel Macron Akan ke Indonesia Mei 2025

JAKARTA - Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mengonfirmasi rencananya untuk berkunjung ke Indonesia pada Mei 2025.

Pernyataan itu disampaikan langsung kepada Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Meutya Hafid, di sela-sela acara AI Action Summit yang berlangsung di Grand Palais, Paris, Selasa (11/2/2025).

"I will...I will...I love your country," ujar Macron kepada Meutya Hafid, menegaskan niatnya untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia.

Jika terlaksana, ini akan menjadi kunjungan kenegaraan pertama seorang Presiden Prancis ke Indonesia sejak deklarasi bersama kemitraan strategis kedua negara pada 2011, saat Perdana Menteri François Fillon dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu di Jakarta.

Menteri Meutya Hafid menyambut baik rencana kunjungan ini dan menilai bahwa kehadiran Macron akan menjadi momen penting dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis.