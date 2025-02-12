Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Prancis Emmanuel Macron Akan ke Indonesia Mei 2025

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |14:24 WIB
Presiden Prancis Emmanuel Macron Akan ke Indonesia Mei 2025
Presiden Prancis Emmanuel Macron saat bertemu Meutya Hafid
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mengonfirmasi rencananya untuk berkunjung ke Indonesia pada Mei 2025. 

Pernyataan itu disampaikan langsung kepada Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Meutya Hafid, di sela-sela acara AI Action Summit yang berlangsung di Grand Palais, Paris, Selasa (11/2/2025).

"I will...I will...I love your country," ujar Macron kepada Meutya Hafid, menegaskan niatnya untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia.

Jika terlaksana, ini akan menjadi kunjungan kenegaraan pertama seorang Presiden Prancis ke Indonesia sejak deklarasi bersama kemitraan strategis kedua negara pada 2011, saat Perdana Menteri François Fillon dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu di Jakarta.

Menteri Meutya Hafid menyambut baik rencana kunjungan ini dan menilai bahwa kehadiran Macron akan menjadi momen penting dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/16/3183542//menkomdigi_meutya_hafid-0HXE_large.jpg
Menkomdigi Sebut Humas Jadi Navigator di Tengah Kebisingan Informasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183088//macron-Ouep_large.jpg
Presiden Macron Ultimatum Israel, Jangan Coba-Coba Mencaplok Tepi Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/18/3182738//mantan_presiden_prancis_nicolas_sarkozy-Pva2_large.jpg
Eks Presiden Prancis Nicolas Sarkozy Dibebaskan dari Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179973//peskov-SzsY_large.jpg
Rusia Waspada Dengar Rencana Prancis Kirim 2.000 Tentara Perang ke Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179563//ilustrasi-9C5e_large.jpg
Perampokan Museum Louvre, Investigasi Ungkap Keterlibatan Orang Dalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179538//ibu_negara_prancis_elysee_macron-uIOW_large.jpg
Picu Rumor Transgender, Catatan Pajak Ibu Negara Prancis Muncul dengan Nama Pria Jean-Michel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement