Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Putusan Praperadilan, Sekjen PDIP Hasto: Siap Terima Segala Bentuk Konsekuensi

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |14:34 WIB
Jelang Putusan Praperadilan, Sekjen PDIP Hasto: Siap Terima Segala Bentuk Konsekuensi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan sedang memproses gugatan Praperadilan yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Rencananya, putusan bakal berlangsung pada, Kamis, 13 Februari 2025 besok. 

Menanggapi hal itu, Hasto mengaku telah siap menerima konsekuensi dengan tetap memperjuangkan tegaknya demokrasi hingga memerangi hal yang tidak benar atas dugaan penyalahgunaan hukum.

"Sebagai warga PDIP tentu kami siap menerima segala bentuk konsekuensi, tetapi sikap politik saya berjuang bagi tegaknya demokrasi, menjalankan konstitusi, dan memerangi berbagai hal yang tidak benar terkait dengan penyalahgunaan hukum," ujar Hasto kepada wartawan di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Rabu (12/2/2025).

Hasto menyinggung fakta hukum yang disampaikan saat praperadilan hingga adanya dugaan intimidasi terhadap saksi. Namun, Ia menyerahkan sepenuhnya putusan praperadilan kepada hakim dan akan mentaati sepenuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184019//sidang_tuntutan_terdakwa_kasus_kredit_lpei-jQOh_large.jpg
Tiga Terdakwa Kasus Kredit LPEI Jalani Sidang Tuntutan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182310//pdip-roTt_large.jpg
Hasto: Relawan PDIP Jangan Hanya Pencitraan untuk Kepentingan Elektoral!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182281//pdip-rH67_large.jpg
Singgung Perjuangan Bung Karno, Hasto: Jangan Pernah Jadi Penikmat Kekuasaan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180399//dugaan_kasus_korupsi-yfvV_large.jpg
Wakil Wali Kota Bandung Diperiksa sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi di Pemkot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180308//mantan_kadisbud_dki_jakarta_iwan_henry_wardhana-Zoem_large.jpg
Korupsi SPJ Fiktif, Eks Kadisbud DKI Jakarta Divonis 11 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178646//sekjen_pdip_hasto_kristiyanto-oAqc_large.jpg
Hasto: Jika Bung Karno Masih Hidup, Tragedi Gaza Tak Akan Terjadi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement