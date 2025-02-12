Doa Megawati saat Umroh Bersama Keluarga

JAKARTA - Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri menjalani ibadah umroh bersama keluarganya di Makkah, Arab Saudi. Selain berdoa untuk keselamatan pribadi dan keluarganya, Ketua Umum PDIP ini juga memanjatkan doa khusus untuk bangsa dan negara Indonesia.

Rangkaian ibadah umrah dimulai pada hari Selasa (11/2) pagi, saat Megawati dan kedua anaknya, Mohamad Rizki Pratama dan Ketua DPR RI Puan Maharani, melaksanakan miqat di kawasan Masjid Tan'im. Setelahnya, rombongan Megawati kembali ke Royal Guest House untuk melanjutkan rangkaian ibadah umrah sekitar pukul 09.45 waktu setempat.

Selain bersama keluarganya, Megawati juga didampingi cucunya, Diah Pikatan Orrisa, serta sejumlah tokoh lainnya, termasuk Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah, Duta Besar RI untuk Tunisia Zuhairi Misrawi, dan Connie Bakri.

Selama pelaksanaan tawaf, Megawati yang kini berusia 78 tahun dibantu dengan kursi roda. Anak-anaknya, Mohamad Rizki Pratama dan Puan Maharani, dengan penuh kesabaran mengiringi Megawati keliling Ka'bah sebanyak tujuh kali. Setelah tawaf, Megawati dan rombongan melanjutkan ibadah sa'i, yang kali ini dilakukan dengan menggunakan buggy car.

Momen tersbeut turut menjadi kesempatan bagi jamaah umroh lainnya, banyak di antaranya berasal dari Indonesia, untuk menyapa dan memberikan doa kepada Presiden Kelima Republik Indonesia.

Selain menjalankan kewajiban ibadah, Megawati juga melakukan beberapa ibadah sunnah, seperti berdoa di titik Multazam yang menjadi tempat istimewa untuk berdoa. Setelah itu, Megawati melanjutkan ibadah dengan menunaikan salat Dzuhur di masjid setempat.