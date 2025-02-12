Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hubungan Indonesia-Turki Terjalin Lama, Prabowo: Hubungan Batin Kita Cukup Dalam

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |14:56 WIB
Hubungan Indonesia-Turki Terjalin Lama, Prabowo: Hubungan Batin Kita Cukup Dalam
Prabowo sambut Presiden Erdogan
A
A
A

BOGOR - Presiden RI Prabowo Subianto menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan Turki sudah terjalin cukup lama. Bahkan katanya, hubungan batin antara kedua negara cukup dalam.

"Bertepatan tahun ini adalah 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Turkiye. Lagi pula hubungan Indonesia dengan Turkiye sudah cukup lama dari masa kekaisaran Usmani-Ottoman. Sehingga hubungan batin di antara kita cukup dalam," kata Prabowo dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Erdogan dan delegasi di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (12/2/2025).

Pertemuan hari ini, kata Prabowo, adalah bukti bahwa kemitraan Indonesia dan Turki sangat kokoh dan sangat solid. 

"Dan saya berserta pimpinan politik Indonesia menghendaki hubungan ini menjadi lebih kokoh, lebih solid, dan lebih erat. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kita ingin perdagangan di antara Turkiye dan Indonesia lebih meningkat," kata Prabowo.

Selain itu, Prabowo juga menyebut bahwa Presiden Erdogan sebagai seorang sahabat dan saudara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184210//presiden_prabowo_subianto-ydBY_large.jpg
Prabowo Prioritaskan Pemerataan Digitalisasi Pendidikan hingga Daerah 3T
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184191//prabowo-RGSn_large.jpg
Pesan Prabowo untuk Murid Seluruh Indonesia: Hormati Guru dan Cintai Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184169//prabowo-rLQu_large.jpg
Prabowo: 1 Juta Panel Interaktif Akan Dipasang di Sekolah Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184151//prabowo-FBMU_large.jpg
Prabowo Bertemu Dasco di Istana, Bahas Politik hingga Keamanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184131//dirut_pln-59hX_large.jpg
Prabowo Mendadak Panggil Dirut PLN ke Istana, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/624/3184124//mendikdasmen-yKX5_large.jpg
Mendikdasmen: Digitalisasi Pembelajaran Sudah 75%
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement