Hubungan Indonesia-Turki Terjalin Lama, Prabowo: Hubungan Batin Kita Cukup Dalam

BOGOR - Presiden RI Prabowo Subianto menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan Turki sudah terjalin cukup lama. Bahkan katanya, hubungan batin antara kedua negara cukup dalam.

"Bertepatan tahun ini adalah 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Turkiye. Lagi pula hubungan Indonesia dengan Turkiye sudah cukup lama dari masa kekaisaran Usmani-Ottoman. Sehingga hubungan batin di antara kita cukup dalam," kata Prabowo dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Erdogan dan delegasi di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (12/2/2025).

Pertemuan hari ini, kata Prabowo, adalah bukti bahwa kemitraan Indonesia dan Turki sangat kokoh dan sangat solid.

"Dan saya berserta pimpinan politik Indonesia menghendaki hubungan ini menjadi lebih kokoh, lebih solid, dan lebih erat. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kita ingin perdagangan di antara Turkiye dan Indonesia lebih meningkat," kata Prabowo.

Selain itu, Prabowo juga menyebut bahwa Presiden Erdogan sebagai seorang sahabat dan saudara.