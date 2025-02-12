Indonesia dan Turki Sepakati 13 Kerja Sama, Peningkatan Perdagangan hingga Pembuatan Pabrik Drone

BOGOR - Pemerintah Indonesia dan Turki resmi menandatangani 13 kerja sama strategis dalam berbagai bidang. Salah satu kerja sama yang disepakati adalah pembangunan pabrik drone di Indonesia.

Penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden Turki Recep Tayyib Erdogan

di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/2/2025).

Dalam sambutannya, Prabowo menyebut bahwa kedatangan Erdogan merupakan suatu kehormatan dan

bertepatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Turki.

"Indonesia dan Turki memiliki hubungan batin dan emosional khusus karena hubungan kita bersama cukup lama, sudah ratusan tahun kita berhubungan dengan bangsa Turki saat itu adalah imperium Ottoman," kata Prabowo dalam jumpa pers.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo juga melaksanakan pertemuan High Level Strategic Council yang pertama dengan Erdogan. Ini adalah mekanisme hubungan bilateral tertinggi di antara kedua negara.

"Pertemuan berlangsung sangat intensif, dan produktif. Kami memiliki komitmen yang sama untuk memperkokoh kemitraan," kata Prabowo.

"Kemitraan ini adalah untuk kemakmuran rakyat kedua negara dan juga untuk bekerja demi tatanan dunia baru yang lebih baik mengarah ke perdamaian dan stabilitas dunia," sambungnya.

Berikut daftar lengkap kerja sama kedua negara:

1. Memorandum Saling Pengertian Antara Kementerian Agama dan Kepala Bidang Urusan Agama Republik Turki Tentang Kerja Sama Di Bidang Layanan Keagamaan dan Pendidikan Keagamaan.

2. Memorandum Kerja Sama Antara Kementerian ESDM dan Kementerian ESDM Turki di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

3. Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan Tinggi Antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI dan Dewan Pendidikan Tinggi Republik Turki

4. Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Turki pada Kerja Sama bidang Kesehatan dan Ilmu Kedokteran

5. Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Strategis di Bidang Industri Pertahanan Antara Kementerian Pertahanan RI dan Sekretariat Industri Pertahanan Kepresidenan Republik Turki

6. Memorandum Saling Pengertian Antara Kementerian Perdagangan RI dan Kementerian Perdagangan Republik Turki Tentang Peningkatan Kerja Sama di Bidang Perdagangan