INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Momen Mayor Teddy Tegur Keras Paspampres saat Payungi Prabowo Sambut Presiden Turki Erdogan

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |16:38 WIB
Momen Mayor Teddy Tegur Keras Paspampres saat Payungi Prabowo Sambut Presiden Turki Erdogan
Momen Mayor Teddy Tegur Keras Paspampres saat Payungi Prabowo Sambut Presiden Turki Erdogan
JAKARTA - Momen Mayor Teddy tegur keras Paspampres saat payungi Prabowo sambut Presiden Turki Erdogan, akan dibahas lengkap dalam artikel okezone kali ini.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyambut kedatangan Presiden Turkiye, Recep Tayyip Erdogan, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Pantauan Okezone di Istana Bogor, Rabu (12/2/2025) Erdogan yang tiba sekitar pukul 11.25 WIB. Setibanya di Istana Kepresidenan Bogor, Erdogan disambut pasukan jajar kehormatan, pasukan berkuda, drumben Lokananta, hingga sejumlah pelajar.

Sementara itu, Presiden Prabowo menyambut langsung Erdogan di serambi kanan Istana Kepresidenan Bogor sesaat setelah Erdogan turun dari kendaraan.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy Indra Wijaya menegur anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang tengah memayungi Presiden RI Prabowo Subianto, Selasa (11/2) malam.

Melansir kanal YouTube Sekretariat Presiden, saat itu, Prabowo sedang menyambut Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Saat itu, Presiden Prabowo dan Mayor Teddy berjalan berdampingan menuju landasan pesawat Presiden Turki tersebut.

Anggota Paspampres berkemeja putih lengan panjang secara tiba-tiba memayungi Presiden Prabowo dari belakang untuk melindungi orang nomor satu ini dari hujan.

 

