Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kunjungan Erdogan ke Indonesia, Turki dan Indonesia Bisa Jadi Poros Baru Kekuatan Geopolitik Dunia 

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |17:01 WIB
Kunjungan Erdogan ke Indonesia, Turki dan Indonesia Bisa Jadi Poros Baru Kekuatan Geopolitik Dunia 
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden RI Prabowo Subianto (foto: Okezone/Raka)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berkunjung ke Indonesia. Kedatangannya di Bandara Halim Perdanakusumah, pada Selasa 11 Februari 2025, langsung disambut Presiden Prabowo Subianto dengan upacara kenegaraan.

Tokoh aktivis dan pengamat politik, Syahganda Nainggolan menilai kunjungan Erdogan ke Malaysia, Indonesia dan Pakistan menunjukkan kekuatan yang bisa membuat poros baru kekuatan geopolitik dunia yang dapat membawa aspirasi dunia Islam, mengingat ketiga negara yang di kunjungi adalah negara-negara berpenduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia dan Pakistan.

"Kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Malaysia, Indonesia dan Pakistan memberi pesan kepada dunia sebagai bentuk keinginan bersama, membangun hubungan berupa poros kekuatan geopolitik baru di dunia, prioritas utama adalah pembangunan kembali Gaza dan menolak relokasi warga Palestina di Gaza" ujar Syahganda dalam keterangannya, Rabu (12/2/2025).

Sebelum ke Indonesia, Erdogan terlebih dulu mengunjungi Malaysia yang memberi pesan dalam lawatannya kali ini bisa dijadikan kesempatan membentuk poros kekuatan baru, dengan membahas persoalan geopolitik dunia yang sedang terjadi.

"Indonesia, Malaysia, Pakistan dan Turki bisa membangun kesepahaman membentuk poros kekuatan baru negara muslim di dunia, baik dalam aspek perdamaian dan perekonomian, dalam kesempatan lawatannya Indonesia bersama Turki, Malaysia dan Pakistan bisa membuat komunike  bersama menolak dan melawan usulan Trump dan Israel yang ingin merelokasi warga Palestina di Gaza," tegasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184191//prabowo-RGSn_large.jpg
Pesan Prabowo untuk Murid Seluruh Indonesia: Hormati Guru dan Cintai Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184169//prabowo-rLQu_large.jpg
Prabowo: 1 Juta Panel Interaktif Akan Dipasang di Sekolah Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184151//prabowo-FBMU_large.jpg
Prabowo Bertemu Dasco di Istana, Bahas Politik hingga Keamanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184131//dirut_pln-59hX_large.jpg
Prabowo Mendadak Panggil Dirut PLN ke Istana, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184088//prabowo_subianto-gqJ2_large.jpg
Prabowo: Indonesia Akan Punya Mobil dan Motor Buatan Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184069//prabowo_subianto-RQS8_large.jpg
Prabowo: Rakyat Butuh Hasil Cepat, Tak Butuh Banyak Omon-Omon
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement