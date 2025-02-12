Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Tegas! Bongkar “Raja Kecil” di Birokrasi yang Tak Patuh pada Efisiensi Anggaran, Malam Ini di The Prime Show bersama Dhiandra Mughni, Pukul 20.00 WIB, Hanya di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |17:23 WIB
Prabowo Tegas! Bongkar “Raja Kecil” di Birokrasi yang Tak Patuh pada Efisiensi Anggaran, Malam Ini di The Prime Show bersama Dhiandra Mughni, Pukul 20.00 WIB, Hanya di iNews
The Prime Show (Foto: Dok iNews TV)
PRESIDEN Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya dalam melakukan penghematan anggaran demi kesejahteraan rakyat. Dalam pernyataannya, Prabowo mengungkap adanya “raja kecil” di birokrasi yang melakukan perlawanan terhadap kebijakan efisiensi yang telah ia perintahkan.  

Presiden menegaskan bahwa hasil dari penghematan anggaran ini tidak akan sia-sia, melainkan akan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Namun, upaya Prabowo dalam melakukan efisiensi anggaran ternyata menghadapi tantangan besar.

Beberapa pejabat di birokrasi disebut tidak sepenuhnya patuh terhadap instruksi ini. Ada pihak-pihak yang, masih berusaha mempertahankan kepentingan mereka sendiri, meskipun anggaran negara seharusnya dikelola untuk kesejahteraan rakyat. 

Sebagai pemimpin yang dikenal tegas, Prabowo tidak akan tinggal diam. Ia memastikan bahwa langkah-langkah strategis akan diambil untuk menertibkan birokrasi dan memastikan bahwa anggaran negara harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Lantas, siapa saja pihak yang diduga menentang kebijakan penghematan ini? Dan bagaimana strategi pemerintah dalam memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat? 

Saksikan selengkapnya di The Prime Show “Prabowo: Ada 'Raja Kecil' Lawan Efisiensi Anggaran” Malam ini bersama Dhiandra Mughni, Pukul 20.00 WIB, Hanya di iNews.

(Arief Setyadi )

      
