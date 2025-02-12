Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Saksikan Morning Zone Cek Kesehatan Gratis, Kado Ultah dari Pemerintah Kamis 13 Februari 2025 di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 Wib

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |17:56 WIB
Saksikan Morning Zone Cek Kesehatan Gratis, Kado Ultah dari Pemerintah Kamis 13 Februari 2025 di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 Wib
Saksikan Morning Zone Cek Kesehatan Gratis, Kado Ultah dari Pemerintah
A
A
A

JAKARTA - Program layanan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai kado hari ulang tahun dari Presiden Prabowo Subianto untuk seluruh masyarakat Indonesia. Melalui program ini, penyakit dapat terdeteksi lebih awal, sehingga penanganannya pun bisa dilakukan lebih cepat. 

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyatakan bahwa layanan ini dapat diakses di puskesmas dan klinik-klinik terdekat.

Program ini adalah sebuah inisiatif dari pemerintah yang menawarkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa biaya, khususnya pada hari ulang tahun setiap individu. Pemeriksaan tersebut mencakup berbagai aspek kesehatan, termasuk upaya deteksi dini penyakit.

Program ini terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia, mulai dari bayi baru lahir hingga orang lanjut usia.

Lantas, bagaimana cara dan apa saja syarat untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis ini?

Saksikan Morning Zone edisi Kamis 13 Februari 2025, pukul 08.00 Wib yang membahas secara lengkap, Cek Kesehatan Gratis, Kado Ultah dari Pemerintah dengan narasumber Juru Bicara Kemenkes RI, Widyawati, bersama Redaktur Pelaksana Okezone Kemas Irawan dipandu Host Andry Susanto. Saksikan Morning Zone di Youtube Okezone.com dan portal Okezone.com.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/482/3181861//wamenkes-3gI8_large.jpg
Cek Kesehatan Lansia, Wamenkes: Cegah Timbulnya Komplikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/482/3178312//sakit_gigi-9Nb1_large.jpg
Hasil Deteksi Dini, Mayoritas Masyarakat Indonesia Alami Masalah Kesehatan Gigi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178036//prabowo_subianto-XOIW_large.jpg
Prabowo: 43 Juta Warga Ikuti Cek Kesehatan Gratis, Sebagian Besar Sakit Gigi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/11/3177438//pgn_rayakan_hari_pangan_dunia_2025_bersama_warga_pesisir_muara_gembong-2NCk_large.jpeg
PGN Rayakan Hari Pangan Dunia 2025 bersama Warga Pesisir Muara Gembong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/482/3173281//jantung-Mibf_large.jpg
Hari Jantung Sedunia: Ini 5 Cara Sederhana Biar Tetap Sehat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167586//mnc_bank-m8wY_large.jpg
Hari Pelanggan Nasional 2025, MNC Bank Gelar Cek Kesehatan Gratis bagi Nasabah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement