JAKARTA - Program layanan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai kado hari ulang tahun dari Presiden Prabowo Subianto untuk seluruh masyarakat Indonesia. Melalui program ini, penyakit dapat terdeteksi lebih awal, sehingga penanganannya pun bisa dilakukan lebih cepat.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyatakan bahwa layanan ini dapat diakses di puskesmas dan klinik-klinik terdekat.

Program ini adalah sebuah inisiatif dari pemerintah yang menawarkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa biaya, khususnya pada hari ulang tahun setiap individu. Pemeriksaan tersebut mencakup berbagai aspek kesehatan, termasuk upaya deteksi dini penyakit.

Program ini terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia, mulai dari bayi baru lahir hingga orang lanjut usia.

Lantas, bagaimana cara dan apa saja syarat untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis ini?

