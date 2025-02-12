Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

BPKH dan MUI Kolaborasi soal Fatwa hingga Pengelolaan Keuangan Haji

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |19:06 WIB
BPKH dan MUI Kolaborasi soal Fatwa hingga Pengelolaan Keuangan Haji
BPKH dan MUI Kolaborasi soal Fatwa hingga Pengelolaan Keuangan Haji
JAKARTA – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) teken Nota Kesepahaman (MoU) dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di kantor MUI Pusat Jakarta. Kerja sama ini dalam rangka meningkatkan ekonomi umat Islam dan sumber daya manusia hingga pengelolaan keuangan haji.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menjelaskan, bahwa MoU ini merupakan perpanjangan dari nota kesepahaman sebelumnya yang telah berakhir pada Desember 2024.

“Kerja sama dengan MUI sangat penting bagi BPKH dalam menjalankan pengelolaan keuangan haji yang berprinsip syariah,” ujar Fadlul, Rabu (12/2/2025).

Dikatakannya, MoU ini akan mendorong kerja sama di bidang pengelolaan keuangan haji, pemanfaatan hasil kajian dan penelitian untuk pengembangan keuangan haji, serta penyusunan dan penerbitan fatwa terkait pengelolaan keuangan haji dan produk jasa syariah.

“Selain itu, kerja sama ini juga akan mencakup pengkajian, pendidikan, pelatihan, dan konsultasi terkait pengelolaan keuangan haji dan kemaslahatan umat Islam,”ujarnya.

Dia berharap, MoU ini dapat mendorong pengembangan ekonomi umat Islam dan meningkatkan kontribusi dana kemaslahatan bagi MUI dan ormas Islam.

“Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana MUI juga menjadi fokus dalam kerja sama ini,”pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Umum MUI, Kiai Anwar Iskandar, mengapresiasi kerja sama ini dan menekankan manfaatnya tidak hanya bagi calon jamaah haji, tetapi juga bagi umat Islam secara luas.

 

