INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Peluk Hangat Prabowo, Lepas Kepulangan Erdogan ke Turki

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |19:24 WIB
Peluk Hangat Prabowo, Lepas Kepulangan Erdogan ke Turki
Presiden Prabowo dan Presiden Turki Erdogan (foto; Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengantar kepulangan Presiden Turkiye, Recep Tayyip Erdogan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu, 12 Februari 2025. 

Pantauan MNC Portal, Prabowo tiba sekitar pukul 17. 57 WIB dengan menggunakan setelan jas berwarna hitam. Tidak lama Erdogan tiba sekitar pukul 18.31 WIB.

Saat turun dari mobil, Erdogan langsung memeluk Prabowo. Keduanya nampak berbincang, lalu setelahnya Erdogan memberikan salam perpisahan kepada para awak media.

Keduanya pun berjalan menuju ke tangga pesawat dengan melewati pasukan pengamanan di sisi kanan dan kiri. 

Setelah berpamitan, Erdogan pun melangkahi anak tangga meninggalkan Prabowo. Sebelum memasuki pesawat, Erdogan kembali memberikan salam perpisahan.

Nampak Prabowo ditemani oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan Presiden Turkiye, Recep Tayyip Erdoğan di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu, 12 Februari 2025.

Kunjungan ini menjadi momentum bersejarah dalam rangka mempererat hubungan diplomatik yang telah terjalin erat selama 75 tahun antara Indonesia dan Turkiye.

Usai pertemuan bilateral, Prabowo dan Erdogan menyaksikan penandatanganan dan pertukaran _memorandum of understanding_ (MoU) antara pemerintah Indonesia dan Turkiye. 

 

